В Барнауле ограничат стоянку транспорта для уборки снега

Ограничения на дорогах Фото: Дарья САВЕНКО

В Барнауле на время уборки снега ограничат стоянку транспорта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы начнут выполнять с 25 октября, если появится снежный покров.

- Для беспрепятственной работы снегоуборочной техники в Барнауле установят дорожные знаки, которые ограничат остановку и стоянку в ночное время, - подчеркнули в мэрии.

Ограничения будут действовать на Малахова, Островского, Павловском тракте, Исакова, Молодежной и ряде других улиц. Посмотреть полный список можно по ссылке.

Автомобилистов просят отнестись к ограничениям с пониманием.