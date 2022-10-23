В Сростках вспыхнуло придорожное кафе «Калина красная»

Пожарные Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

В воскресенье, 23 октября, в алтайском селе Сростки загорелось придорожное кафе «Калина красная», пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Площадь пожара составляет около 400 квадратных метров, спасатели ведут борьбу с огнем. По информации очевидцев, кафе вспыхнуло за несколько минут. Пострадавших нет. В здании находился один охранник, который самостоятельно покинул здание.

Тушение осложняет сильный ветер. Есть угроза распространения огня, на место ЧП стягивают пожарные расчеты.

Причину пожара предстоит установить специалистам.

Обновлено в 17:30

Пожарные локализовали возгорание на площади 600 квадратных метров.