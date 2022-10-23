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НовостиОбщество23 октября 2022 9:46

Жители Бийска жалуются на агрессивную стаю бездомных собак

Они просят власти решить проблему
Герман Архаров
Бездомные собаки. Фото иллюстративное

Бездомные собаки. Фото иллюстративное

Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийчане просят власти разобраться с агрессивной стаей бездомных собак. Информацию об этом разместили в группе «Бийск 22».

Бездомных животных заметили на улице Горно-Алтайская, 79. Неподалеку находится школа. По информации бийчан, собаки разрывают кошек и даже кидаются на людей. Когда стая подходит к детской площадке, то все в страхе уходят.

- Сколько еще ждать, чтоб ликвидировали это зверье, - задаются вопросом жители алтайского наукограда.