Жители Бийска жалуются на агрессивную стаю бездомных собак

Бездомные собаки. Фото иллюстративное Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийчане просят власти разобраться с агрессивной стаей бездомных собак. Информацию об этом разместили в группе «Бийск 22».

Бездомных животных заметили на улице Горно-Алтайская, 79. Неподалеку находится школа. По информации бийчан, собаки разрывают кошек и даже кидаются на людей. Когда стая подходит к детской площадке, то все в страхе уходят.

- Сколько еще ждать, чтоб ликвидировали это зверье, - задаются вопросом жители алтайского наукограда.