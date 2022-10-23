В Алтайском крае активизировались продавцы оберегов

Есть предложения на любой кошелек Фото: Герман Архаров

В Алтайском крае активизировались продавцы различных оберегов. Товар предлагают на сайтах бесплатных объявлений.

В интернете можно найти объявления о продаже всевозможных браслетов и защитных оберегов, а также талисманов, которые якобы положительно влияют на здоровье и силу.

Стоимость оберегов различная – начиная о нескольких сотен, заканчивая тысячами рублей.

Ранее мы писали о том, что в Республике Алтай мужчина попал в больницу с серьезным отравлением. Как сообщили в республиканском Минздраве, мухоморы он принимал по совету целительницы, которая лечила его от депрессии.