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НовостиСпорт23 октября 2022 7:43

Барнаульское «Динамо» обыграло «Урал-2» в заключительном домашнем матче

Счет игры: 2:0
Герман Архаров
Фото иилюстративное

Фото иилюстративное

Фото: Герман Архаров

22 октября барнаульское «Динамо» обыграло команду «Урал-2» из Екатеринбурга в заключительном домашнем матче.

Первый гол в ворота соперников «Динамо» на 37 минуте забил Егор Никифоренко. Во втором тайме отличился Иван Житников, который сделал отрыв барнаульской команды на 71 минуте еще больше. В итоге игра завершилась со счетом 2:0 в пользу футбольного клуба из краевой столицы.

Барнаульские футболисты одержали третью победу подряд. Ранее они обыграли омский «Иртыш» и «Челябинск».