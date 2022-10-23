Барнаульское «Динамо» обыграло «Урал-2» в заключительном домашнем матче

Фото иилюстративное Фото: Герман Архаров

22 октября барнаульское «Динамо» обыграло команду «Урал-2» из Екатеринбурга в заключительном домашнем матче.

Первый гол в ворота соперников «Динамо» на 37 минуте забил Егор Никифоренко. Во втором тайме отличился Иван Житников, который сделал отрыв барнаульской команды на 71 минуте еще больше. В итоге игра завершилась со счетом 2:0 в пользу футбольного клуба из краевой столицы.

Барнаульские футболисты одержали третью победу подряд. Ранее они обыграли омский «Иртыш» и «Челябинск».