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НовостиОбщество23 октября 2022 6:52

Последствия непогоды устраняют в Барнауле

В некоторых домах не было света
Герман Архаров
В городе упало несколько деревьев

В городе упало несколько деревьев

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Дорожники и коммунальщики устраняют последствия сильного ветра в Барнауле. В некоторых районах горда упали деревья и столбы, пишет мэрия.

В нескольких пригородных поселков было аварийное отключение электроэнергии. Подачу света уже восстановили в микрорайоне Благодатное, поселках Черницк, Мохнатушка, Центральном, по улицам Анатолия, Короленко, Пролетарской.

Кроме того, на нескольких улицах Барнаула упали деревья и дорожные знаки, столбы, остановки. Специалисты продолжают работы по восстановлению.

Ранее мы подробно рассказывали о последствия непогоды в краевой столице.