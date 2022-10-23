Последствия непогоды устраняют в Барнауле

В городе упало несколько деревьев
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Дорожники и коммунальщики устраняют последствия сильного ветра в Барнауле. В некоторых районах горда упали деревья и столбы, пишет мэрия.
В нескольких пригородных поселков было аварийное отключение электроэнергии. Подачу света уже восстановили в микрорайоне Благодатное, поселках Черницк, Мохнатушка, Центральном, по улицам Анатолия, Короленко, Пролетарской.
Кроме того, на нескольких улицах Барнаула упали деревья и дорожные знаки, столбы, остановки. Специалисты продолжают работы по восстановлению.
Ранее мы подробно рассказывали о последствия непогоды в краевой столице.