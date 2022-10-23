18-летняя девушка идет пешком из Бийска в Барнаул

Фото: скриншот со страницы "Бийск 22"

Бийчане заметили на трассе девушку, которая шла по обочине в сторону Барнаула. Оказалась, что она хочет пешком дойти до краевой столицы, пишет в группе «Бийск 22».

Девушку поддерживает одна из компаний по доставке суши и роллов в Бийске. На ее странице говорится, что жительница алтайского наукограда выросла в горных походах, в которые ходила с детства. Спорт занимает важное место в жизни бийчанки, она увлекается не только туризмом, но и спортивным ориентированием и плаванием.

Девушка хочет пройти пешком более 160 километров до Барнаула. На финише представители компании обещают ей сертификат на 10 тысяч рублей.