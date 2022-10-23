Частный дом горел в пригороде Барнаула

Пожар произошел ночью Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 23 октября в барнаульском поселке Спутник на 2-ой Малиновой улице горел частный дом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия спасателей крыша двухэтажного дома горела открытым огнем. Была угроза распространения огня на соседние строения, однако этого удалось избежать. Площадь возгорания составила около 120 «квадратов».

Жильцы успели выйти из дома, пострадавших нет. На месте ЧП работали 23 человека личного состава на 7 единицах техники.

Возможная причина возгорания - нарушение правил монтажа электрооборудования.