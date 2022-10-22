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НовостиОбщество22 октября 2022 11:02

Дождь и мокрый снег ожидаются в Алтайском крае

Погода начала ухудшаться уже в субботу, 22 октября
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Дождь и мокрый снег ожидаются в Алтайском крае

Дождь и мокрый снег ожидаются в Алтайском крае

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ожидается ухудшение погоды. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, в регионе возможны дождь и мокрый снег, а также гололедные явления.

Днем 22 октября, сутки 23-го и ночью 24-го октября в Алтайском крае пройдут дожди, мокрый снег, а также прогнозируются порывы ветра до 28 метров в секунду. В понедельник, 24 октября, ожидается резкое похолодание.

Как отметили в МЧС, из-за плохой погоды может увеличиться число дорожно-транспортных происшествий, поэтому автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее.

- Настоятельно рекомендуется не нарушать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Перед тем как отправиться в поездку, проследите за прогнозом погоды, - подчеркнули в главном управлении.