В алтайских магазинах проверят качество продаваемой питьевой воды

Прокуратура проверит качество продаваемой воды Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае начались масштабные проверки качества питьевой воды, которую поставляют в торговые сети. Как сообщает «Коммерсантъ», Генпрокуратура организовала проверки сразу в нескольких регионах, помимо Алтая в их число вошли Республики Коми и Саха, Чечня, Пермский и Хабаровский края.

По данным издания, жалобы могут быть связаны с тем, что в марте были приняты новые постановления, согласно которым производителей обязали сертифицировать и маркировать всю продукцию, но правоохранители не могут контролировать исполнение законодательства из-за моратория на проверки бизнеса. В итоге маркировка на воде так и не появилась.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский направил генпрокурору РФ Игорю Краснову письмо, в которых говорилось о массовых жалобах на качество продаваемой воды, которая может угрожать здоровью людей.

- Только за три летних месяца в систему «Честный знак» поступило 1237 жалоб на обычную и так называемую воду со вкусом, минералку, лимонады, «иные газированные», энергетические напитки и даже на бутылочки с водой, заявленной производителями в качестве детского питания, - пишет издание.

В Алтайском крае, как и в других регионах, сделают контрольные закупки, а в случае выявления нарушений недобросовестных производителей вызовут для дачи пояснений.