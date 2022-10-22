На Алтае мужчина сбил стоявшую посреди дороги лошадь

Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай 20 октября водитель Toyota Corona Premio наехал на лошадь. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, на владельца животного возбудили дело.

Авария произошла ранним утром на 459-ом километре Чуйского тракта. 56-летний житель Горно-Алтайска при движение со стороны села Соузга в сторону села Черемшанка сбил лошадь, которая была на проезжей части.

- В результате ДТП пострадал 60–летний пассажир иномарки, который на месте происшествия был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи, госпитализация ему не потребовалась, - пояснили в полиции.

Водителя от ответственности за ДТП освободили, а в отношении владельца лошади возбудили дело об административном правонарушении за выпас животных и прогон через автодороги вне специально установленных мест.