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НовостиПроисшествия22 октября 2022 4:50

Жителя Алтая будут судить за жестокое убийство коллеги битой

Мужчины поругались во время застолья
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Мужчина признал свою вину

Мужчина признал свою вину

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийском районе будут судить 39-летнего жителя, который обвиняется в убийстве коллеги. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, расследование уголовного дела завершено.

По данным следкома, обвиняемый работал охранником на предприятии. Вечером 2 августа он распивал алкоголь в сторожке с коллегой, в какой-то момент они начали ссориться. Тогда мужчина взялся за биту и не меньше четырех раз ударил оппонента по голове. В итоге потерпевший скончался.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.