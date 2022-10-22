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НовостиОбщество22 октября 2022 2:35

Бийск превратился в Венецию после дождя

В Бийске после ливня подтопило несколько улиц
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: "Бийский рабочий"

Фото: "Бийский рабочий"

В ночь на 21 октября в Бийске прошел сильный дождь. На утро в городе подтопило несколько улиц, сообщает “Бийский рабочий”.

Дождь шел практически весь день и оставил после себя огромные лужи.

- Оказалось, не все они прошли испытание проливным дождем. В городских пабликах жители города стали снова публиковать фото затопленных дорог и слова "благодарности" местному руководству, - пишет издание.

Огромное “море” разлилось на улице Радищева: вода начала выходить даже за бордюры, разделяющие проезжую часть и обочину. Бийчане пишут в соцсетях, что город стал похож на Венецию.