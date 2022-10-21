На Алтае 32-летнего мужчину будут судить за смерть в ДТП полугодовалой дочери

Машина несколько раз перевернулась Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

32-летний житель Петропавловского района пьяный сел за руль и прихватил с собой полугодовалая дочь. В пути он перевернулся, а девочка получила травмы, не совместимые с жизнью.

Напомним, трагедия произошла вечером 29 августа в Петропавловском районе. Мужчина сел за руль, несмотря на то, что бы в состоянии алкогольного опьянения. В дороге он не справился с управлением, и перевернулся. Крошечная дочь получила травмы, от которых скончалась на месте аварии до приезда бригады медиков.

Официальное освидетельствование доказало, что водитель действительно был пьян.

– Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен права управления транспортным средством, - добавляют в СУСКе.

До суда мужчина был заключен под стражу. Сам он признал вину в том, что произошло. Сейчас он дожидается суда.