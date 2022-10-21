В Горно-Алтайске сотрудник СТО разбил машину клиента

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

38-летний житель Горно-Алтайска подал в полицию заявление об угоне. Как оказалось, в этом замешан сотрудник СТО.

– Мужчина сообщил, что пригнал свой автомобиль Lexus RX300 в одну из автомастерских города. После ремонта, сотруднику СТО потребовалось проверить работоспособность транспортного средства, в связи с чем, с разрешения собственника, он начал передвижение на автомобиле, - рассказывают в ГУ МВД России по Республике Алтай.

Однако выяснилось, что неполадки все же есть и машину оставили для повторного ремонта.

Через несколько дней, сотрудник автомастерской опять решил проверить работоспособность автомобиля и поехал по своим делам. Причем в этот раз он разрешения от хозяина не получал. Уже в пути мужчина не справился с управлением, наехал на бордюр и повредил крыло, фару и бампер.

В таком состоянии работник привез машину обратно. Когда через некоторое время хозяин пришел ее забирать, то был шокирован ее внешним видом и обратился в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье «Угон».