С начала года в Барнауле в авариях пострадали 645 человек

На днях на пешеходном переходе погибла 17-летняя девушка Фото: Олег УКЛАДОВ

За девять месяцев текущего года в Барнауле произошло 527 аварий, в которых травмы получили 645 человек.

– Одним из основных видов ДТП на территории города Барнаула является наезд на пешехода - 241 ДТП, в которых 14 человек погибли и 243 получили травмы, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Из общего числа происшествий 134 произошла на пешеходных переходах. Пять человек при этом погибли, а 141 получили травмы.

Всего же с начала года в авариях погибли 23 человека.

Одно из недавних трагических происшествий зарегистрировано 20 октября. В 22.35 на Павловском тракте в районе дома №297 58-летняя женщина за рулем автомобиля Mitsubishi Carisma сбила на пешеходном переходе 17-летнюю девушку.

– В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась в машине скорой медицинской помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, - добавляют в региональном главке МВД.