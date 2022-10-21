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НовостиПроисшествия21 октября 2022 9:04

Лобовое столкновение легковушек произошло на трассе в Алтайском крае

Один человек госпитализирован
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
На месте происшествия работает ГИБДД

На месте происшествия работает ГИБДД

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 21 октября на трассе «Барнаул-Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» произошло лобовое столкновение двух легковушек.

– По предварительным данным установлено, что 24-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Ceres двигаясь со стороны Барнаула в сторону Алейска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Иномарка врезалась в «Ладу Гранта», за рулем которой был 41-летний мужчина. В результате столкновения он получит травмы и ему потребовалась госпитализация. Предполагаемому виновнику медицинскую помощь оказали на месте аварии.

По факту ДТП проводится проверка.