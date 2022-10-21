Клиенты ВТБ направили 15 млрд рублей маткапитала на ипотеку

За два с половиной года работы сервиса они направили на погашение ипотечного кредита или в качестве первоначального взноса более 15 млрд рублей из госвыплат, в том числе с начала 2022 года - 6,5 млрд рублей.

С целью упрощения распоряжением маткапиталом для погашения ипотеки банк первым на рынке запустил электронный обмен документами с Пенсионным фондом России. С 2021 года эта возможность стала доступна клиентам банка в онлайн-формате, и сегодня дистанционно подаётся 85% заявок на досрочное погашение ипотеки.

«Банк вместе с государством системно работает над упрощением и цифровизацией получения госуслуг для населения. Сегодня клиенты имеют возможность дистанционно, через приложение банка оформить зачисление пенсий по старости или инвалидности, получение имущественного и инвестиционного налоговых вычетов, а также ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Мы развиваем свои сервисы, ориентируясь на нужды семей, и видим их востребованность: например, в этом году количество заявок на распоряжение маткапиталом выросло в 2,5 раза, а имущественный вычет получили более 21 тысячи пользователей», – комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.

Направить маткапитал на погашение жилищного кредита можно в разделе «Государственные услуги» в мобильном приложении банка. Для этого необходимо оформить частично предзаполненное заявление, после чего банк сам передаст его в Пенсионный фонд России для перечисления выплаты. Срок выполнения составляет менее двух недель.

Воспользоваться материнским капиталом для первоначального взноса можно и при подаче заявки на ипотеку. После оформления согласия для перечисления выплаты продавцу недвижимости банк подготовит документы и направит их в Пенсионный фонд России.