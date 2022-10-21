Госинспектор минприроды нашел на берегу Пивоварки несколько свалок

Свалка Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Госинспектор эконадзора Минприроды Алтайского края наткнулся на незаконные свалки на береговой линии Пивоварки.

В частности, горы мусора скопились на территории водоохраной зоны реки Пивоварка на проспекте Космонавтов (СНТ «Трансмаш») и улице Малахова. Неизвестные бросили там старые автомобильные шины, пластиковые бутылки, диваны, строительный мусор, стеклотару и многое другое.

В ведомстве отметили, за порядок должен отвечать собственник земельного участка. В данном случае территория относится к городскому округу. Мусор со свалок был вывезен силами районной администрации.