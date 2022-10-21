Руководителю барнаульского «ЭКО-Комплекса» предъявили обвинение

О задержании Виктора Карла стало известно 12 октября
Фото: Олег УКЛАДОВ
Руководитель барнаульского предприятия «ЭКО-Комплекс» Виктор Карл сменил статус с подозреваемого на обвиняемого в хищении в особо крупном размере.
– В связи с этим срок его нахождения под стражей автоматически может быть продлен до двух месяцев, - пишет «Банкфакс».
Напомним, о задержании Карла стало известно 12 октября. В УФСБ сообщили, что по их данным он продавал мусор с барнаульского полигона ТКО, обслуживанием которого занималась его организация.
– Отходы шли в соседний регион в качестве вторсырья для неназванного ООО. Сделка проходила без оформления документов в обход кассы, - пишет источник информации.
Непосредственно предприятию был нанесен ущерб более 7 млн рублей. Это в свою очередь попадает под статью «хищение путем растраты в особо крупном размере».
По данным «Банкфакса» обвинение Карлу предъявили еще 18 октября. Таким образом, его арест должен автоматически продлиться до 6 декабря. Оперативно информацию в следственном комитете не подтвердили.
Судя по данным картотеки суда, фигурант дела обжаловал решение о мере пресечения.