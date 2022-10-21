22 октября в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Ярмарка будет работать с 10 до 14 часов
Фото: Олег УКЛАДОВ
В субботу, 22 октября, в Барнауле пройдет очередная осенняя продовольственная ярмарка. Торговые палатки разместятся во всех районах города.
– В продаже вновь будут овощи, в том числе картофель, лук и морковь, - сообщают в мэрии.
Кроме того, местные предприятия и фермеры готовятся выложить на прилавок мясо птицы, говядину, свинину и мясные полуфабрикаты, а также рыбу.
Площадки будут работать с 10 до 14 часов по адресам:
Новосиликатный – ул.Новосибирская, 16в;
п.Научный городок;
ул.Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
с.Лебяжье – ул.Центральная, 65а;
Затон – ул.Водников, 11.
Телефон для справок: 370-464 (администрация города).