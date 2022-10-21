22 октября в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Ярмарка будет работать с 10 до 14 часов Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 22 октября, в Барнауле пройдет очередная осенняя продовольственная ярмарка. Торговые палатки разместятся во всех районах города.

– В продаже вновь будут овощи, в том числе картофель, лук и морковь, - сообщают в мэрии.

Кроме того, местные предприятия и фермеры готовятся выложить на прилавок мясо птицы, говядину, свинину и мясные полуфабрикаты, а также рыбу.

Площадки будут работать с 10 до 14 часов по адресам:

Новосиликатный – ул.Новосибирская, 16в;

п.Научный городок;

ул.Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

с.Лебяжье – ул.Центральная, 65а;

Затон – ул.Водников, 11.

Телефон для справок: 370-464 (администрация города).