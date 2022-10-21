Барнаульские перевозчики вновь заговорили о поднятии стоимости проезда

Уже в ближайшее время перевозчики намерены написать обращение в администрацию Фото: Олег УКЛАДОВ

Перевозчики вновь подняли тему тарифов на перевозку пассажиров. Они хотят повысить стоимость до европейских показателей. Подробнее об этом рассказал «Толк».

– Перевозчики уверены, что пересмотр тарифа на проезд в текущих экономических условиях – неизбежная мера, которая поможет им выжить. В противном случае возить пассажиров будет просто некому, - пишет издание.

Уже в самое ближайшее время они намерены написать обращение в администрацию, поскольку сил терпеть у них больше нет.

О чем же идет речь? О 2-3 рублях. По словам перевозчиков, это спасет ситуацию перманентного удорожания буквально всего: запчастей, ГСМ и прочего. Тем более что к зиме цены вновь поднимутся.

– Литр солярки наверняка будет стоить больше 60 рублей. Резина подорожала еще больше. Одно колесо, грубо говоря, раньше стоило три тысячи рублей, а сейчас – больше 20 тысяч рублей. И все это из-за санкций. Поэтому экономику в любом случае нужно выравнивать, – считает руководитель предприятия «Бизнес-авто» Николай Усольцев.

С учетом всех «надо», цена за проезд в Барнауле, по мнению предпринимателей, должна составлять 45-60 рублей. Однако при этом перевозчики кажется напрочь забывают о своих обещаниях. Горожане изо дня в день сталкиваются с хамством и безразличием водителей. Многие из них нарушают время выхода, проезжают остановки, порой на линии вместо заявленных ездят 1-2 автобуса.

- «Когда соответствующий уровень обслуживания будет, вот тогда и поднимайте! Действительно, не уехать, не приехать. И едешь еще в отвратительных условиях…», «За что мы должны доплачивать за проезд?? Где хорошие автобусы? Где условия достойные? В центральной России маршрутки ходят по-другому. Сначала условиями станьте хотя бы приближенными к центру России, а потом только обсуждайте о ценах», - пишут барнаульцы в социальных сетях.