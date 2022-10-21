В Барнауле продают светлую квартиру за 13,5 млн рублей

Объявление о продаже. Скриншот сайта www.avito.ru

В Барнауле выставлена на продажа просторная и светлая квартира за 13,5 млн рублей.

– Продается просторная 4-комнатная квартира. Отличное состояние, свежий ремонт, встроенная кухня и корпусная мебель, - рассказывает продавец в объявлении на сайте Авито.

По факту получается три изолированные комнаты, а зал объединен с кухней. Два санузла и две теплые лоджии. Причем одна из них объединена с кухней и залом.

Что очень удобно для семей с детьми – в шаговой доступности находятся четыре детских сада и две гимназии.

Удобная транспортная развязка, а также рядом есть магазины, торговые центры, зоопарк, пляж и многое другое.