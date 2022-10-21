Поезд Деда Мороза приедет в Барнаул

Поезд Деда Мороза Фото: Пресс-служба РЖД России

В субботу, 22 октября, в турне по стране отправляется поезд Деда Мороза. К концу ноября он приедет в Барнаул.

Путешествие Деда Мороза – это совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области.

«Поезд Деда Мороза» – это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг.

В составе праздничного поезда 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и многое другое. Главный паровоз будет украшен гирляндами из сотен огней. Так что не заметить его будет очень сложно.

В Алтайском крае помимо Барнаула, куда Дед Мороз приедет 25 ноября, он посетит Славгород – 26 ноября. В каждом городе, где поезд будет останавливаться, главный зимний волшебник будет устраивать на вокзалах развлекательную программу с артистами и аниматорами. Участие для гостей бесплатное. А вот для посещения передвижной резиденции все же придется купить билет и лучше сделать это заранее.

С программой праздника можно ознакомиться в расписании следования Поезда Деда Мороза на сайте rzd.ru.