Барнаульцы могут бесплатно пройти обследование на сахар в крови и проверить работу сердца и сосудов

После обследования можно будет получить консультацию терапевта Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 22 октября, на площадке торгового центре «Пионер» (пр.Ленина, 102В) жители краевой столицы смогут бесплатно проверить здоровье. Подробнее об этом сообщают в региональном минздраве.

– Обследование включает в себя определение уровня глюкозы и холестерина в крови, проверку работы сердца и сосудов, мышечной силу рук, содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих), внутриглазного и артериального давления, антропометрических показателей. Каждый обратившийся по результатам обследования получит развернутую консультацию врача-терапевта, - рассказывают в ведомстве.

Врачи будут вести прием с 10.30 до 17.00. С собой достаточно взять паспорт, полис ОМС, СНИЛС.