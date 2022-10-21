В Барнауле скончался известный тренер

Заслуженный тренер России Виктор Погребной. Фото: cdb.ru

19 октября в Барнауле на 75-м году жизни скончался заслуженный тренер России Виктор Погребной. Причина смерти – коронавирус.

Виктор Погребной родился 23 сентября 1948 года. Окончил факультет физвоспитания и спорта Барнаульского государственного педагогического института. Сам занимался легкой атлетикой под руководством Владимира Кондратенко.

Уже когда Погребной стал тренером, он смог воспитать трех мастеров спорта международного класса, одного ЗМС России, 16 мастеров спорта СССР и России. Его самыми известными подопечными стали Константин Свечкарь (бег на 400 метров), Дмитрий Бызов (тройной прыжок), Алексей Денисов (прыжки в высоту), и Павел Верещагин (бег на 100 метров).

Помимо этого Виктор Погребной помогал другим тренерам составлять программы подготовки спортсменов в различных видах спорта, в том числе и в футболе, рассказывают в спортсообществе «Динамо».

Несколько раз его признавали лучшим тренером Алтайского края.