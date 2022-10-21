21 октября автомобильные пробки сковали Барнаул

Пробки в Барнауле 21 октября 2022 года. Скриншот сервиса Яндекс.Пробки

Пробки для утреннего Барнаула характерная вещь, но 21 октября они растянулись на длинные километры.

По состоянию на 8 утра плотность движения составила уже 7 баллов, но с каждой минутой ситуация продолжала только ухудшаться. В частности, на Павловском тракте затор начался не в районе пересечения с улицей Малахова, как это часто бывает, а от пересечения с улицей Георгиева, что уже ничего хорошего автолюбителям не сулит.

Помимо этого водители сообщили об аварии под мостом на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей по направлению в центр. На Советской Армии как всегда очень плотная пробка от улицы Курской.

Кроме этого традиционно медленно едут автомобили по Власихинской, Кутузова, Северо-Западной и проспекту Калинина.