Предприниматель из Барнаула незаконно обогатился на закупках в сфере образования

Всего он получил больше 60 млн рублей Фото: Анна СЕМИНА

Барнаульский предприниматель получил на госконтрактах в сфере образования 8,7 млн рублей, однако в УФСБ России считают, что сделал он это незаконно. Теперь ему предстоит ответить в суде.

Следствие установило, что у 43-летнего обвиняемого были определенные связи в региональном минобре. Он ввел их в заблуждение, что только его фирма может поставить в образовательные учреждения края товары по приемлемой цене и в удобные сроки. Кроме того, у УФСБ есть предположение, что он предоставлял коммерческие предложения уже на основе которых составлялась начальная максимальная цена госконтрактов. А, соответственно, уже после он мог, к примеру, сбить ее до подходящей конкретно ему.

В итоге фирма указанного предпринимателя трижды побеждала в конкурсах. В общей сложности он смог получить более 60 млн рублей, из которых 8,7 были получены незаконно за счет завышения стоимости.

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество». Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.