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НовостиОбщество20 октября 2022 10:38

Алтайский край оказался среди регионов-лидеров по росту цен на жилье

Ценник вырос практически на пятую часть
Герман Архаров
При этом рекордсменом по падению стоимости квадратного метра стал Хабаровский край

При этом рекордсменом по падению стоимости квадратного метра стал Хабаровский край

Фото: Олег УКЛАДОВ

Эксперты сервиса Сбербанка «Домклик» опубликовали данные по изменению цен на жилье в регионах с января по сентябрь 2022 года. В Алтайском крае за это время ценник вырос практически на пятую часть.

Сильнее всего жилье подорожало в Ставропольском крае - на 20%. Также среди лидеров – Алтайский край и Липецкая область. Там с начала года недвижимость подросла в цене на 18%.

При этом рекордсменом по падению стоимости квадратного метра стал Хабаровский край, цены тут снизились на 8%.