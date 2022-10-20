Алтайский край оказался среди регионов-лидеров по росту цен на жилье

При этом рекордсменом по падению стоимости квадратного метра стал Хабаровский край Фото: Олег УКЛАДОВ

Эксперты сервиса Сбербанка «Домклик» опубликовали данные по изменению цен на жилье в регионах с января по сентябрь 2022 года. В Алтайском крае за это время ценник вырос практически на пятую часть.

Сильнее всего жилье подорожало в Ставропольском крае - на 20%. Также среди лидеров – Алтайский край и Липецкая область. Там с начала года недвижимость подросла в цене на 18%.

При этом рекордсменом по падению стоимости квадратного метра стал Хабаровский край, цены тут снизились на 8%.