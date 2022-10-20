Жительницу Алтая осудили на 5 лет за организацию финансовой пирамиды

Женщина не признала свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Барнаула Екатерину Бердникову признана виновной в мошенничестве на 188 млн рублей по типу финансовой пирамиды. Женщина обманула более 150 человек, сообщает СУ СК региона.

По информации следствия и суда, с 2016 по 2020 год женщина представлялась риелтором и входила в доверие к жителям Алтайского края. Она под предлогом инвестиций в строящееся жилье, а затем получения дивидендов от его продажи вытягивала деньги из людей. После этого некоторое время Бердникова выплачивала проценты.

– Для поддержания репутации благонадежного и платежеспособного гражданина направляла похищенное на возмещение своих долговых обязательств перед другими гражданами, передавшими ей деньги, а также на оплату полученных ими кредитов, и тем самым обеспечивала в дальнейшем возможность привлекать иных лиц в целях завладения их средствами, – пояснили в СК.

Всего от действий женщины пострадали 154 человека, а сумма похищенного превысила 188 млн рублей.

Свою вину женщина не признала, суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.