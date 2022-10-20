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НовостиСпорт20 октября 2022 6:06

Алтайские биатлонисты приняли участие в финале кубка России

Он прошел в Рязани
Обладатель кубка России 2022 года Сергей Рыбин, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, Обладатель кубка России 2022 года Иван Лыжин, Олег Плотников из Алтайского края. Фото: Алтайская федерация биатлона

Обладатель кубка России 2022 года Сергей Рыбин, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, Обладатель кубка России 2022 года Иван Лыжин, Олег Плотников из Алтайского края. Фото: Алтайская федерация биатлона

В начале октября прошел финальный этап кубка России по летнему биатлону среди ветеранов. Летний кубок России состоял из 20 стартов, из них в зачет шли 12 стартов, соревнования проходили в шести городах России, в период с 15 июля по 9 октября.

Состав участников более чем серьезный - 140 биатлонистов-ветеранов из 25 регионов страны. В соревнованиях принимали участие Алтайские биатлонисты, из них двое стали победителями Кубка России в своих возрастных группах - это Иван Лыжин и Сергей Рыбин. Еще один алтайский спортсмен Олег Плотников занял 14 место в своей группе из 45 участников. Все наши биатлонисты - представители АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая». В командном зачете сборная Алтайского края заняла почетное 6-ое место.

ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» и АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» поздравляют с успешным выступлением наших биатлонистов и желает успехов в предстоящем зимнем сезоне.