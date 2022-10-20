Бывшему вице-мэру Барнаула Демину не разрешили вернуть конфискованное имущество

Так решил суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший замглавы Барнаула Сергей Демин через суд попытался оспорить конфискацию имущества на сумму 3,7 млн рублей, однако решение предыдущей инстанции оставили в силе. Об этом сообщает «Банкфакс».

Ранее Сергея Демина признали виновным в получении взятки и приговорили к 9 годам колонии строгого режима, а также штрафу 15,1 млн рублей и конфискации имущества на сумму 3,7 млн рублей.

Жена бывшего вице-мэра Ольга Демина просила отменить конфискацию имущества в пользу государства. Она утверждала, что оно нажито за время длительной совместной жизни и предыдущего места работы, а не в результате преступной деятельности. Демин также настаивал на этом.

В итоге суд не согласился с представленными доводами.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что после объявления приговора родственники Сергея Демина не смогли сдержать эмоций. И тут же поплатились за истерику и крепкие выражения в адрес суда и следствия. Против жены и сына осужденного чиновника возбудили дело за неуважение к суду.