Баскетболисты «Барнаула» в овертайме обыграли СШОР «Локомотив-Кубань»

19 октября БК "Барнаул" провел первую домашнюю игру нового сезона Фото: Анна СЕМИНА

В среду, 19 октября, баскетболисты «Барнаула» провели первую домашнюю игру нового сезона Чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. На своей площадке они принимали СШОР «Локомотив-Кубань» из Краснодара.

Первая половина игры определенно осталась за барнаульцами. К большому перерыву они подошли с вполне комфортным преимуществом, но как оказалось – это ненадолго. Вскоре от него не осталось и следа. Краснодарская молодежь смогла нащупать слабые стороны «горожан» и перехватила инициативу. К финальной сирене они уже выигрывали два очка, и только чудо могло помочь подопечным Олега Тена. И оно произошло: Владислав Ильинов забросил мяч в корзину и установил равный счет 88:88. За оставшиеся секунды никто из соперников, естественно, на исход встречи повлиять не смог.

Судья назначил овертайм, где «Барнаул» все же вырвал победу – 105:97. К слову, это первая победа нашей команды в этом сезоне.

Следующая игра барнаульцев также пройдет на домашней площадке: 22 октября принимаем «Руну» из Москвы. Встреча начнется в 17.00.