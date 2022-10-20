Барнаульские власти назвали цену продажи сети «Аптека № 1»

Фото иллюстративное Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти краевой столицы назвали цену продажи сети «Аптека № 1. Начальная стоимость составит 66,380 млн рублей. Об этом говорится в постановлении горадминистрации.

Из данных документа следует, что объект продажи – это 100% (39 753 штуки) обыкновенных бездокументарных акций акционерного общества «Аптека №1» Барнаула, принадлежащих городскому округу – городу Барнаулу Алтайского края, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

- Начальная цена объекта составляет 66 380 000 рублей, - говорится в приложении к постановлению.

Аукцион пройдет в электронной форме.