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НовостиОбщество20 октября 2022 4:01

Режим базовой готовности вводится в Алтайском крае

Об этом говорится в указе президента
Герман Архаров
Алтайский край получила уровень базовой готовности наравне с большинством других регионов страны

Алтайский край получила уровень базовой готовности наравне с большинством других регионов страны

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край вошел в список российских регионов, где вводится уровень базовой готовности. Об этом говорится в Указе президента России Владимира Путина.

Алтайский край получила уровень базовой готовности наравне с большинством других регионов страны.

- Режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения, - говорится в документе.

В частности, органы исполнительной власти должны усилить охрану общественного порядка и принять другие меры.

Комментарий от властей Алтайского края ожидается в ближайшее время.