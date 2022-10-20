10 новых трамваев доставят в Барнаул

В городе продолжают обновлять электротранспорт Фото: Олег УКЛАДОВ

До 31 марта в Барнаул привезут 10 новых трамваев. На эти цели потратят более 716 млн рублей. Об этом сообщает минтранс Алтайского края.

Контракт на поставку трамваев заключили с компанией «Автотехкомплект». У элеткротранспорта 100 % уровень низкого пола, а также увеличенная пропускная способность на вход и выход. Общая вместимость вагонов -150 человек, внутри 34 сидячих места.

Министр транспорта региона Антон Воронов подчеркнул, что у властей нет сомнений по исполнению условий контракта. В случае нарушения обязательств поставщик попадет в реестр недобросовестных.