Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 октября 2022 3:01

10 новых трамваев доставят в Барнаул

На эти цели потратят более 716 млн рублей
Герман Архаров
В городе продолжают обновлять электротранспорт

В городе продолжают обновлять электротранспорт

Фото: Олег УКЛАДОВ

До 31 марта в Барнаул привезут 10 новых трамваев. На эти цели потратят более 716 млн рублей. Об этом сообщает минтранс Алтайского края.

Контракт на поставку трамваев заключили с компанией «Автотехкомплект». У элеткротранспорта 100 % уровень низкого пола, а также увеличенная пропускная способность на вход и выход. Общая вместимость вагонов -150 человек, внутри 34 сидячих места.

Министр транспорта региона Антон Воронов подчеркнул, что у властей нет сомнений по исполнению условий контракта. В случае нарушения обязательств поставщик попадет в реестр недобросовестных.