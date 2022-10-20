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НовостиОбщество20 октября 2022 2:18

Жителей Алтая предупреждают о магнитных бурях

Они начнутся в конце октября
Герман Архаров
График. Фото: скриншот с сайта tesis.xras.ru

График. Фото: скриншот с сайта tesis.xras.ru

Жители Алтайского края в конце октября и начале ноября могут почувствовать магнитные бури. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Судя по прогнозу жители Барнаула могут почувствовать магнитные бури 26, 28, 30 и 31 октября, а также 2, 5 и 10 ноября. Они будут соответствовать слабой бури, уровень G1.

Кроме того, в отдельные дни конца октября магнитосфера будет возбужденной.

Добавим, что в ближайшие три дня в Барнауле магнитные бури маловероятны.