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НовостиПроисшествия19 октября 2022 13:13

Жители Алтая планировали отправить в Дагестан 11 кг наркотиков

Однако их незаконные действия пресекли
Александра Сапожкова
Уголовное дело направлено в суд.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотиков массой свыше 11 кг. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в 2022 году двое обвиняемых планировали на территории края приобрести наркотики в особо крупном размере и перевезти их в Республику Дагестан. Однако их незаконные действия пресекли. Из оборота было изъято свыше 11 кг наркотического средства.

- Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Двое человек обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, - сообщили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд.