Барнаульцы стали чаще покупать недвижимость в Сочи

Количество запросов из Барнаула выросло на 25,87% Фото: Олег УКЛАДОВ

Эксперты проанализировали динамику спроса на недвижимость в Сочи в сентябре 2022 года со стороны сибирских клиентов. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Как выяснилось, спрос относительно августа снизился на 16,06%. Однако по отдельным городам отмечается значительный рост числа обращений.

- Например, в сентябре количество запросов из Барнаула выросло на 25,87%, из Новокузнецка - на 20,47%, - пишет издание.

Также в сентябре-2022 спрос снизился на 12,75% относительно сентября-2021. А вот количество обращений со стороны Барнаула выросло на 7,65%.