19 октября в Барнауле проводили очередных мобилизованных

Будущим бойцам пожелали вернуться домой живыми и здоровыми Фото: "Вечерний Барнаул"

Из сборных пунктов Барнаула продолжается отправка мобилизованных. Так, 19 октября проводили призывников от ДК «Октябрьский», сообщили в горадминистрации.

На проводах присутствовали военные комиссары, главы районных администраций. Они пожелали будущим бойцам выполнить поставленные задачи и вернуться домой живыми и здоровыми.

«Когда стране потребовалась помощь, вы одними из первых становитесь на ее защиту. Мы гордимся вами. Успехов вам. Мы все вас ждем. В добрый путь!», - обратился в частности к призывникам глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин.

Военные комиссары ответили на вопросы призывников и их родных.