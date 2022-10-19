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НовостиОбщество19 октября 2022 9:40

В результате обмена пленными удалось вернуть троих алтайских военных

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека
Александра Сапожкова
В аппарате уполномоченного на особом контроле сейчас обращения по поводу мобилизации

В аппарате уполномоченного на особом контроле сейчас обращения по поводу мобилизации

Фото: Олег УКЛАДОВ

Троих алтайских военных удалось вернуть в результате обмена пленными. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин, передают «Вести – Алтай».

- Часть наших ребят, несколько человек вернулись в результате обмена военнопленными. Троих вернули, - сказал Борис Ларин.

Он отметил, что в аппарате уполномоченного на особом контроле сейчас находятся обращения по поводу частичной мобилизации. Таких заявлений от жителей Алтайского края поступило уже более 30.