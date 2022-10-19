Московский фотограф снял «памятники» советской эпохи в Барнауле

Советская архитектура в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Московский фотограф Арсений Котов побывал в Барнауле и снял «памятники» советской эпохи. Об этом сообщает «Толк».

По данным издания, Арсений снимает в уникальной манере. Он любит советскую монументальную архитектуру и эстетику художественных "примет" СССР. Он настоящий спец по "заброшкам": уже умершим по факту, но материально существующим

Фотограф сделал в Барнауле характерные, узнаваемые в его стиле снимки – панорамные, снятые с высоких точек. Он провел целый рейд по местам, где с советских времен остались строения, барельефы и мозаики.

- Из всех мозаик фотографа больше других привлекла та, что расположена на краевом театре драмы. На ней представители разных профессий, как жрецы, несут дары "богине" – столице Москве, - пишет «Толк».

Посмотреть снимки можно в телеграм-канале фотографа.