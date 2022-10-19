На Алтае возбудили дело на куратора группы смерти «Синий кит»

Девочка создала группу во «ВКонтакте» и раздавала участникам задания Фото: Александр ГЛУЗ

На Алтае возбудили дело на куратора одной из групп «Синих китов». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным издания, подозреваемая использовала в своих целях 15-летнюю девочку из алтайского села, которая состоит на учете у психиатра.

- Подросток случайно наткнулась на объявление о поиске куратора «Синих китов». Некая Маша рассказала, что ищет помощницу, чтобы создать группу во «ВКонтакте» и раздавать участникам задания. Девочка согласилась, - пишет канал.

Задания были такими: нарисовать синего кита на запястье, слушать депрессивную музыку, порезать руку до крови, подняться на крышу и так далее.

12 октября следователи в отношении Маши возбудили дело о склонении к самоубийству или содействии совершению самоубийства. При этом к девочке претензий нет.