Частичное солнечное затмение пройдет 25 октября 2022 Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жители Барнаула и других городов Сибири смогут увидеть частичное солнечное затмение 25 октября 2022 года. Об этом сообщают «Известия».

Издание пишет, что затмение начнется над Исландией и закончится в районе Аравийского моря. В России самая большая фаза пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе. Также максимально закрытое Солнце будет в Тюменской области. Среди городов Сибири, жители которых смогут увидеть астрономическое явление, — Барнаул, Кемерово, Томск, Новосибирск.

Отмечается, что при частичном затмении Луна проходит по диску Солнца не по центру и скрывает только его часть.