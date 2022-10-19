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НовостиОбщество19 октября 2022 5:51

Солнечное затмение 25 октября 2022 смогут увидеть барнаульцы

Частичное солнечное затмение 25 октября 2022 начнется над Исландией
Александра Сапожкова
Частичное солнечное затмение пройдет 25 октября 2022

Частичное солнечное затмение пройдет 25 октября 2022

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жители Барнаула и других городов Сибири смогут увидеть частичное солнечное затмение 25 октября 2022 года. Об этом сообщают «Известия».

Издание пишет, что затмение начнется над Исландией и закончится в районе Аравийского моря. В России самая большая фаза пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе. Также максимально закрытое Солнце будет в Тюменской области. Среди городов Сибири, жители которых смогут увидеть астрономическое явление, — Барнаул, Кемерово, Томск, Новосибирск.

Отмечается, что при частичном затмении Луна проходит по диску Солнца не по центру и скрывает только его часть.