На Алтае 15 человек, мобилизованных по ошибке, вернулись домой

Все мобилизованные уже находились в воинских частях Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вернулись домой 15 человек, мобилизованных по ошибке. Об этом сообщили в реготделении Народного фронта.

Среди вернувшихся два отца-одиночки, три многодетных отца, один мужчина из категории «возрастных», два студента-очника.

- Также вернулись три сотрудника предприятий в связи с бронированием их должностей и четыре человека после ухудшения состояния здоровья, - добавили в ОНФ.

Все мобилизованные уже находились в воинских частях, но для них все же удалось оформить отсрочку.

- Основная проблема, с которой столкнулись наши эксперты, – непредоставление актуальной информации в военкомат, – рассказал руководитель отделения Сергей Войтюк. – Так, не было информации о том, что мужчина один воспитывает ребенка, что семья стала многодетной. А студенты были призваны в армию до 24 сентября, до момента опубликования указа о предоставлении отсрочки для студентов.