Алтайского студента осудили за финансирование терроризма

Первые два года студент проведет в тюрьме Фото: Олег УКЛАДОВ

Студента алтайского вуза признали виновным в финансировании запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщило краевое управление ФСБ.

По данным ведомства, студент - гражданин азиатской республики – является приверженцем идей радикального ислама. Информацию о сборе денег он нашел в Сети.

- Он перевел средства на расчетный счет организации, которая находится в Сирии. При этом он знал, что деятельность организации направлена на поддержку терроризма и совершение террористических преступлений, - рассказали в УФСБ

Также студент пытался привлечь к финансированию своих знакомых, но те отказались.

Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима по ч.1.1 ст.205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Отмечается, что первые два года он проведет в тюрьме.