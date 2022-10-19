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НовостиПроисшествия19 октября 2022 3:04

Девушка в Барнауле обчистила магазин и скрылась на авто с надписью «риэлтор»

Она попала на камеры наблюдения
Александра Сапожкова
Дело возбуждено по уголовной статье «Открытое хищение чужого имущества»

Дело возбуждено по уголовной статье «Открытое хищение чужого имущества»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушку-«риэлтора» подозревают в ограблении продуктового магазина на ул. Малахова в Барнауле. Об этом сообщается в телеграм-канале Unusual Crimes Barnaul.

Под данным автора канала, вечером 17 октября злоумышленница украла продукты и скрылась на машине с наклейкой «риэлтор». Девушка попала на камеры наблюдения, и администраторы обратились в полицию.

«Девушка была одета в черные штаны, серо-белые кроссовки и красную куртку с белым подкладом. На вид ей 20 лет, телосложение среднее, рост около 160 см, длинные черные волосы», - сообщается в канале.

Дело возбуждено по уголовной статье «Открытое хищение чужого имущества».