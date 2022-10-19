Барнаульская пенсионерка для безопасности отдала мошенникам почти миллион рублей

Мошенники украли деньги у пенсионерки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле жительница 1948 года рождения потеряла почти миллион рублей, доверившись мошенникам. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, женщина пыталась обезопасить свой счет.

На телефон пенсионерки пришло сообщение о том, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредит. Далее женщине позвонила якобы сотрудница банка и рассказала, что сделать, чтобы не попасть в ловушку аферистов.

- Следуя ее инструкциям, жительница Барнаула отправилась в ближайшее отделение и сняла все денежные средства со счета. Далее она прошла в другой банковский офис, где через банкомат перевела все свои денежные средства на якобы безопасный счет, - отметили в полицию.

Уже дома пенсионерка изучила информацию в личном кабинете банка и поняла, что ее обманули. Ущерб составил 971500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.