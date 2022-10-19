На Алтае возбудили дело из-за поставок «неправильного» кислорода в больницы

Больницы остро нуждались в кислороде Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи подтвердили возбуждение уголовного дела о снабжении больниц техническим, а не медицинским кислородом. Как сообщает “Банкфакс”, такие данные следуют из ответа ведомства на запрос издания.

Подробности расследования пока неизвестны, но ранее источники поделились, что в ковидарии во времена подъема заболеваемости привозили сжиженный технический кислород под видом медицинского. Ущерб оценили в 7,9 млн рублей.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере”. Со слов источников, в рамках расследования якобы был задержан директор АО «Алтайстройдеталь» Антон Литвиненко, возглавляющий фирму, занимающуюся поставками кислорода.