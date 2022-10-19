В Бийске неизвестные украли из “Мария-Ра” несколько миллионов рублей

Полиция возбудила дело о краже Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью 18 октября неизвестные украли в бийском магазине “Мария-Ра” несколько миллионов рублей. Как сообщает паблик «В курсе 22», они за считанные минуты провернули аферу.

Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, трое преступников разбили стеклянные двери и попали внутрь здания. Оттуда они вышли с сумками, в которых, по всей видимости, было краденное. Затем они подожгли автомобиль, на котором приехали, и скрылись.

Пока неизвестна точная сумма, в магазине проводят ревизию. Полиция возбудила уголовное дело.