Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 октября 2022 1:27

В Бийске неизвестные украли из “Мария-Ра” несколько миллионов рублей

Преступление было совершено ночью
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Полиция возбудила дело о краже

Полиция возбудила дело о краже

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью 18 октября неизвестные украли в бийском магазине “Мария-Ра” несколько миллионов рублей. Как сообщает паблик «В курсе 22», они за считанные минуты провернули аферу.

Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, трое преступников разбили стеклянные двери и попали внутрь здания. Оттуда они вышли с сумками, в которых, по всей видимости, было краденное. Затем они подожгли автомобиль, на котором приехали, и скрылись.

Пока неизвестна точная сумма, в магазине проводят ревизию. Полиция возбудила уголовное дело.